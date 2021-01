ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AMS nach vorläufigen Zahlen der Tochter Osram auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Franken belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) von Osram hätten die Erwartungen klar übertroffen, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Dies dürfte sich entsprechend positiv auf die Kennziffern des Halbleiterkonzerns auswirken./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 14:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

