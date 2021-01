Mainz (ots) - Mainz, 26. Januar 2021Woche 04/21Mittwoch, 27.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Das Tagebuch der Anne FrankGeschichte einer FamilieDeutschland 20136.20 Das Tagebuch der Anne FrankGeschichte eines VerratsDeutschland 20137.05 Tatort Weißes HausDer Watergate-SkandalUSA 20187.50 Tatort Weißes HausDie Iran-Contra-AffäreUSA 20188.40 Tatort Weißes HausDie Lewinsky-AffäreUSA 20189.25 Tatort Weißes HausDer Fall James ComeyUSA 201810.55 ZDF-HistoryTops und Flops im Weißen Haus - Amerikas PräsidentenDeutschland 202011.40 ZDF-HistoryAbsolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten?Deutschland 201712.15 ZDFzoomDonald first - Trumps Angriff auf AmerikaUSA/Deutschland 2021(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen0.40 heute journal1.10 Putins RusslandVom Spion zum PräsidentenGroßbritannien 20201.55 Putins RusslandGegner im VisierGroßbritannien 20202.40 Putins RusslandDer ewige PräsidentGroßbritannien 20203.25 Putin und die MafiaGroßbritannien 20194.10 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in RusslandDeutschland 20194.55 Wildes Wohnzimmer - Russen, Models, RaubkatzenDeutschland 2020Donnerstag, 28.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 20196.25 ZDF.reportageBahnhofsviertel FrankfurtRotlicht, Drogen und ProseccoDeutschland 20206.55 Leschs KosmosWie viel Grün braucht der Blaue Planet?Deutschland 20207.25 Leschs KosmosDürre Zeiten: Der Kampf ums WasserDeutschland 20207.55 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 20198.25 SOS Amazonas - Apokalypse im RegenwaldDeutschland 20199.10 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommtDeutschland 20199.55 Metropolen in GefahrTokio gegen das Mega-BebenDeutschland 201910.40 Metropolen in GefahrNew York gegen die FlutenDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen21.40 Unter GangsternDer Fluch des GoldesSpanien 201822.25 Unter GangsternDie Gold-MafiaSpanien 201823.10 Unter GangsternTränen des WaldesSpanien 201823.55 Unter GangsternPerus Kulturerbe auf dem SchwarzmarktSpanien 20160.40 heute journal1.10 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 20191.55 Unter GangsternDie FARC-GuerillaSpanien 20182.55 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 20193.35 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 20194.20 Unter GangsternDie vergessene Hmong-ArmeeFilm von David BeriainSpanien 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4822412