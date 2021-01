DJ Merkel erwägt wegen Corona schärfere Grenzvorkehrungen - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag in der Unionsfraktion mögliche schärfere "Vorkehrungen" an den Grenzen ins Spiel gebracht, um die Corona-Pandemie einzudämmen. "Wir verlangen von unseren Bürgerinnen und Bürgern zuhause sehr viel", sagte Merkel nach Angaben eines Teilnehmers der virtuellen Beratung der Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, der nicht namentlich genannt werden wollte. "Deshalb können die Bürger auch verlangen, dass wir an den Grenzen bestimmte Vorkehrungen treffen."

Am Mittwoch werde es im Bundeskabinett eine größere Beratung geben über die Einreisen aus Drittstaaten geben, habe Merkel gesagt. Die Bundeskanzlerin habe in der Bundestagsfraktion keine konkreten Aussagen zur Form der möglichen Vorkehrungen gemacht. Problematisch seien touristische Reisen in Gebieten mit einer hohen Corona-Inzidenz und Regionen, wo die ansteckenderen Virus Mutationen verbreitet seien. Gegenwärtig sei nicht die Zeit, wo man reisen solle, sagte Merkel laut dem Teilnehmer.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der Bild-Zeitung gesagt, die Bundesregierung erwäge den Flugverkehr nach Deutschland massiv einzuschränken und außerdem schärfere Grenzkontrollen einleiten. "Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virusmutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren", sagte Seehofer der Bild. "Dazu gehören deutlich schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu Null, so wie Israel das derzeit auch macht, um die Einschleppung der Virusmutation zu verhindern."

