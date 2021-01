Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinne geschlossen, allerdings einen Teil ihrer Aufschläge im Verlauf des Nachmittages wieder eingebüßt. Letzten Endes ging sich für den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 0,49 Prozent auf 2.949,26 Zähler aus, womit er weiterhin unter der Marke von 3.000 Punkten notiert. Der ATX-Prime gewann indes 0,46 Prozent auf 1.501,47 Einheiten.Die am Nachmittag veröffentlichten ...

