Aus einer neuen In vitro-Studie, die von der Utah State University und der Northwestern University gemeinsam durchgeführt wurde, geht hervor, dass Wirkstoffe von Xlear (Grapefruitkernextrakt und Xylitol) maßgeblich zur Eliminierung von SARS-CoV-2, dem für COVID-19 verantwortlichen Virus, beitragen. Der Bildgebungsteil der Forschungsstudie wurde in der BioCryo-Anlage am NUANCE Center der Northwestern University durchgeführt.

Using electron microscopy, we have visual evidence showing that xylitol and grapefruit seed extract (GSE) counters the virus. The GSE kills the virus, while the xylitol prevents the virus from attaching to the cell walls. The image shows SARS-CoV-2 viruses outside the cell and never attached, thereby preventing infection (Photo: Business Wire)