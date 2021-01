Der starker Dienstag schaffte es im DAX, die Vortagesverluste beinahe aufzuholen. Auf die Hintergründe gehen wir im LS-X-Marktbericht ebenso ein, wie auf die Tops und Flops im Aktienbereich. 14.000 wieder in Sichtweite Nach den Abschlägen vom Wochenstart stabilisierte sich der DAX am Vorabend und in der Nacht an der 13.600er-Marke. Dort fand auch die morgendliche Eröffnung der Vorbörse statt. Mit 13.630 könnte hier die Unterstützung wirken, wie uns ...

