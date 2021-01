Elon Musk hat es wieder getan: eine Empfehlung via Twitter ausgesprochen. Wie schon ein paar Mal zuvor brachte die positive Erwähnung - dieses Mal ging es um Etsy - einen Schub an der Börse. Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk hat fast 43 Millionen Follower auf Twitter, seine Äußerungen haben oft sichtbare Folgen. Erst Mitte Januar war die Aktie von Signal Advance durch die Decke gegangen, nachdem Musk per Twitter die Nutzung der Whatsapp-Alternative Signal empfohlen hatte. Dass Signal Advance gar nichts mit der Messenger-App zu tun hatte, übersahen die Investoren dabei geflissentlich...

