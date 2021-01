Am Dienstag kündigten die beiden US-Unternehmen Beyond Meat und Pepsi eine Kooperation an, bei welcher pflanzenbasierte Drinks und Snacks produziert und vermarktet werden sollen. Auf diese Nachricht reagierten die Anleger sehr positiv und die Beyond-Meat-Aktie schoss vorübergehend um 39 Prozent nach oben. Damit verzeichnet sie den größten Kurssprung seit anderthalb Jahren. Gegenwärtig notiert das Papier im Nasdaq-Handel mit einem Plus von 19,82 Prozent ...

