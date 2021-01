HAMBURG (dpa-AFX) - Der Lottovermittler Zeal Network hat sein Gewinnziel 2020 dank guter Geschäfte im Glücksspiel übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) liege nach vorläufigen Berechnungen mit 12,4 Millionen Euro deutlich über der bereits angehobenen Zielspanne von 8 bis 10 Millionen, teilte das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor hatte Zeal noch ein bereinigtes Ebitda von 29,4 Millionen erzielt. Wegen einer Veränderung des Geschäftsmodells hatte das Management aber ohnehin mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an: Im nachbörslichen Frankfurter Parketthandel legte die Zeal-Aktie um rund drei Prozent zu.

Im vergangenen Jahr zog das Transaktionsvolumen von Zeal Network um 40 Prozent auf fast 653 Millionen Euro an und damit stärker als vom Management zuletzt vorgesagt. Dies lag den Angaben zufolge an der vollständigen Einbeziehung von Lotto24 und der positiven Jackpot-Entwicklung. Der Umsatz blieb wegen des Geschäftsmodellwechsels mit knapp 87 Millionen Euro zwar um rund 23 Prozent unter dem Vorjahreswert, aber über der Zielspanne von 80 bis 83 Millionen Euro. Seinen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 25. März veröffentlichen.

Seit Oktober 2019 bietet Zeal keine eigenen Wetten auf den Ausgang von staatlichen Lotterien mehr an, sondern vermittelt mit den Marken Lotto24 und Tipp24 nur noch die Lotterieteilnahme. Zuvor war der Konzern im nachgeordneten Glücksspielgeschäft unter anderem mit den Marken "Instant Win Games", der europäischen Lotterie "EuroMillions" und dem US-Angebot "Powerball Lottery" aktiv. Zentraler Baustein des Geschäftsmodell-Wechsels war die im Mai 2019 vollzogene Übernahme des deutschen Portals Lotto24./stw/he