Visa ist für uns ein echter Superbulle und ein Top Wert im Portfolio das an sich bei niemandem fehlen sollte. Wann wir weiter nachkaufen, besprechen wir in folgendem Artikel! Visa: V // ISIN: US92826C8394 »Sagen Sie: Wo kann man hier gut essen?« Wer von uns hat diese Frage nicht irgendwann selbst gestellt. Man kommt in eine fremde Stadt, an einen unbekannten Ort, ist hungrig und durstig - doch wohin soll man die Schritte lenken? Zwar blinken hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...