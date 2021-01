Visa ist für uns ein echter Superbulle und ein Top Wert im Portfolio das an sich bei niemandem fehlen sollte. Wann wir weiter nachkaufen, besprechen wir in folgendem Artikel! Visa mit der ISIN US92826C8394 »Sagen Sie: Wo kann man hier gut essen?« Wer von uns hat diese Frage nicht irgendwann selbst gestellt. Man kommt in eine fremde Stadt, an einen unbekannten Ort, ist hungrig und durstig - doch wohin soll man die Schritte lenken? Zwar blinken hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...