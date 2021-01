In der vergangenen Handelswoche sorgte vor allem eine Aktie für Furore an den Börsen, als sich eine Schar von Kleinanlegern auf der Internetplattform Reddit zusammenschloss, um den Wert der Aktie des Computerspiele-Einzelhändlers GameStop (ISIN: US36467W1099; WKN: A0HGDX) in die Höhe zu treiben - ganz zum Ärgernis des Short-Sellers Citron Research, der wie auch andere Marktteilnehmer auf einen weiteren Absturz bei der Aktie spekulierte. Von der Liste der bereits vergessenen Titel scheint dies jedoch nicht das einzige Papier zu sein, das in das Blickfeld privater Kleinanleger rückt.Nach GameStop auch Blackberry im HöhenflugEine ähnlich überraschende Kursentwicklung konnte diese Woche auch bei dem kanadischen IT-Unternehmen Blackberry (ISIN: CA09228F1036; WKN: A1W2YK) beobachtet werden, dessen Aktie sich seit dem 11.11.2020 in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet und bis heute um stattliche +240,0 % zulegte. Am Dienstagmittag notierte die Aktie bei 18,04 US-Dollar.

