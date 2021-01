Übersicht:

Uinta, eine leistungsstarke Datenerfassungssoftware von Juniper Systems Limited, ist jetzt in ganz EMEA und Indien für Außendienstteams in den Bereichen Asset Management, Mapping, natürliche Ressourcen und anderen Branchen verfügbar.

BIRMINGHAM, Großbritannien, Jan. 26, 2021, Hersteller von robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern, führt Uintaein, eine leistungsstarke Datenerfassungssoftware für Außendienstteams, die Microsoft Windows 10 OS auf Tablets verwenden und detaillierte Formulare, Karten und flexible Anpassungsmöglichkeiten benötigen.

Uinta (yü-?N-tah) ist jetzt in Europa, dem Nahen Osten, Afrika (EMEA) und Indien verfügbar und bietet Tools zur Datenerfassung, wie detailliertes Mapping mit Punkten, Linien und Bereichen, formularbasierte Notizen und Flexibilität. Dank einem hohen Maß an individuellen Anpassungsmöglichkeiten kann die Software auf die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten werden.

"In der Vergangenheit hat Juniper Systems robuste Computer-Hardware hergestellt.Wir freuen uns jetzt eine benutzerfreundliche Software für viele Branchen, einschließlich Mapping und Immobilienmanagement zu bieten", so Simon Bowe, Managing Director bei Juniper Systems Limited, mit Sitz bei Birmingham, Großbritannien."Uinta ist intuitiv, effizient und macht die Außendienstarbeit für Nutzer in Nordamerika bereits einfacher."

Uinta wurde speziell entwickelt, um Nutzern Möglichkeiten zu bieten, ihre Datenerfassung im Außendienst zu organisieren und anzupassen.Zahlreiche Formulare können an bestimmte Verwendungszwecke angepasst werden und einfache, aber leistungsstarke Mapping-Tools bieten ein professionelles Mapping-Erlebnis.Benutzerdefinierte Projektvorlagen machen die im Außendienst erfassten Daten bei der Analyse aussagekräftiger. Die erweiterten Funktionen ermöglichen die Erstellung von fertigen kundenorientierten Dokumenten, die via E-Mail sofort vom Einsatzstandort direkt an den Empfänger gesendet werden können.

Die Optionen zum Datenaustausch beinhalten Exporte zu Microsoft Excel, Adobe PDF, KML und anderen Cloud-basierten Apps. Die integrierten Cloud-Services bieten sichere Datensicherung und nahtlosen Datenaustausch zwischen Geräten, die dasselbe Konto verwenden.Uinta ist benutzerfreundlich und leicht zu erlernen. Bei Bedarf bietet Juniper Systems auch einen Live-Support an.

Uinta nutzt interne GNSS-Informationen und kann auch eine Verbindung zu leistungsstarken externen GNSS-Empfängern herstellen, wie zum Beispiel dem Geode GNS2 Sub-meter GPS Receivervon Juniper Systems. Diese Flexibilität ermöglicht es jedem Nutzer, die besten Tools für jedes Projekt auszuwählen.Zudem ist eine integrierte Navigation zurück zu jeder zuvor hinzugefügten Datenpunktposition enthalten.

"Uinta ist eine elegante Lösung für den richtigen Markt", so Andy Cray, Technical Manager bei Juniper Systems Limited."Es wird mit Sicherheit die beliebteste Software für Fachleute, die mehr Flexibilität bei der Datenerfassung benötigen, insbesondere in den Bereichen Mapping, kommerzielle Bewässerung, Asset Management und natürliche Ressourcen."

Uinta ist mit flexiblen Lizenzierungsoptionen erhältlich und kompatibel mit Geräten, die Microsoft Windows 10 unterstützen. Die Software ist ideal für Außendienstmitarbeiter, die die Leistung eines vollständigen Desktop-Betriebssystems auf einem tragbaren Tablet-Computer nutzen.Bei Verwendung eines Mesa Rugged Tabletsvon Juniper Systems, kann Uinta mit einer Akkuladung kontinuierlich bis zu acht Stunden laufen. Durch die Markteinführung von Uinta in EMEA und Indien ist die Software jetzt weltweit verfügbar.

Juniper Systems) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen.Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

