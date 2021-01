DJ Microsoft profitiert von Cloud und Videospielen

NEW YORK (Dow Jones)--Das starke Cloudgeschäft und die hohe Nachfrage nach Videospielen und PCs haben dem Softwarekonzern Microsoft auch in seinem zweiten Geschäftsquartal ein starkes Wachstum beschert. Der Gewinn legte ebenfalls zu und übertraf die Erwartungen der Analysten.

Im Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft profitierte Microsoft vor allem von der Pandemie-bedingt hohen Nachfrage nach der Spielekonsole Xbox, die der Softwarekonzern gar nicht an alle interessierten Kunden liefern konnte. Der Gesamtumsatz stieg um 17 Prozent auf den Rekordwert von 43,1 Milliarden US-Dollar, während Analysten an der Wall Street mit 40,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Das Nettoergebnis sprang um ein Drittel auf 15,5 Milliarden Dollar an, hier hatte die Analystenprognose bei 12,6 Milliarden gelegen.

Wegen der in der Pandemie zuhause sitzenden Menschen waren auch die Cloud-Lösungen von Microsoft gefragt. Für das Home Office gönnten sich viele auch neue Laptops.

Microsoft übertraf auch die eigenen Prognosen für das Quartal. Das Unternehmen hatte einen Umsatz von 39,5 bis 40,4 Milliarden Dollar angekündigt.

Microsoft hat nun 19 Quartale in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen.

January 26, 2021 16:23 ET (21:23 GMT)

