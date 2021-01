DJ PTA-News: CAG International AG: CAG sichert sich EUR25 Millionen Kapitalzusage von GEM

Baar (pta045/26.01.2021/22:56) - CAG sichert sich EUR25 Millionen Kapitalzusage von GEM

Baar, Schweiz, TX - 26. Januar 2021 - Die CAG International AG, ein am Vienna Direct MTF börsennotiertes Unternehmen, (Ticker Symbol: CAG:AV ISIN: CH0505534542 ) ("CAG International" oder das "Unternehmen") gab gestern, dass sie eine Vereinbarung mit GEM Yield Bahamas Limited und GEM Global Yield LLC SCS (zusammen "GEM"), der in Luxemburg ansässigen privaten alternativen Investmentgruppe, unterzeichnet hat, um der CAG bis zu EUR 25 Millionen über einen Zeitraum von 3 Jahren zur Verfügung zu stellen (die "Fazilität").

Die EUR 25 Mio. werden in Form einer Kapitalzusage gewährt, die Kapitalzusage, die es dem Unternehmen erlaubt, während der 3-Jahres-Laufzeit Mittel durch die Ausgabe von durch die Ausgabe von Stammaktien der Gesellschaft an GEM (oder an Personen oder Unternehmen (oder Personen oder Unternehmen, die GEM anweisen kann) in Anspruch nehmen kann, sofern eine oder mehrere Aktienleihvereinbarungen bestehen.

Die Fazilität verpflichtet GEM zur Zeichnung von Stammaktien der CAG zu einem Preis zu zeichnen, der durch bestimmte historische Preis- und Volumendaten bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt EUR 25 Mio. unter der Fazilität.

GEM hat sich, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, mit einer Leakage einer Leakage-Vereinbarung/Lock-up-Vereinbarung zugestimmt, die alle Aktienverkäufe für die Dauer der der Vereinbarung.

Der Nettoerlös aus der Inanspruchnahme der Fazilität wird für die weitere der CAG und zur Finanzierung des Betriebskapitals der CAG verwendet.

Die Fazilität sieht außerdem vor, dass die CAG Optionsscheine an GEM Global Yield LLC SCS Optionsscheine für weitere 1.880.000 Stammaktien ausgibt.

Die CAG erwartet, dass die erste Inanspruchnahme der Fazilität zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen wird. Gelegenheit. Der Preis pro Aktie für diese erste Inanspruchnahme wird voraussichtlich zwischen EUR 10,75 und EUR 12,00 liegen.

Das Unternehmen wird den Zeitpunkt und den maximalen Betrag jeder Inanspruchnahme. Das Unternehmen kontrolliert den Zeitpunkt und den maximalen Betrag jeder Inanspruchnahme unter dieser Fazilität und hat keine Verpflichtung zur Mindestinanspruchnahme.

Hans Amell, Gründer und Chairman von CAG, kommentierte: "Mit dieser Finanzierungslinie Finanzierungsfazilität erwartet das Unternehmen eine zügige Umsetzung seiner Akquisitions- und 'Carve Outsourcing'-Modell zügig umzusetzen. Wir haben bereits eine Reihe von eine Reihe von Akquisitionszielen in den Vereinigten Staaten identifiziert. Der Vollzug der Finanzierung verschafft uns die Flexibilität und das Kapital zur Umsetzung unserer Pläne umzusetzen."

Über CAG International AG Die CAG International AG entwickelt, vermarktet und betreibt weltweit ausgelagerte Corporate Training Lösungen und Corporate Agility Training. Das Unternehmen ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CAG Sweden AB Eigentümer von MCLP Sweden.

CAG bietet eine elegante und nahtlose Lösung, die auf die Bedürfnisse jedes Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösung in Form einer Full-Service-Trainingsorganisation, die all ihre einzigartigen Trainingsbedürfnisse abdeckt. Mit unserer speziellen Carve-out CORE erwirbt CAG das Trainingspersonal und die Systeme des Kunden. Systeme. Es absorbiert sie in die eigene Infrastruktur von CAG. Dies geschieht im Gegenleistung für einen mehrjährigen Trainingsvertrag (SLA) zwischen CAG und dem Kunden. www.caginternationalag.com/

Über die GEM-Gruppe Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden Dollar schwere alternative Investment Gruppe mit Sitz in Paris, New York und Los Angeles. GEM verwaltet eine vielfältige eine Reihe von Investmentvehikeln mit Fokus auf Schwellenländer, die der Gruppe und ihren Investoren ein diversifiziertes Portfolio von Anlageklassen die das globale Spektrum privater Investitionen abdecken. Jedes Anlagevehikel hat ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikoangepasster Rendite und Liquiditätsprofil. Die Familie der Fonds und Anlagevehikel bietet GEM und seinen Partnern ein Engagement in folgenden Bereichen: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPEs) und ausgewählte Venture Investitionen. Für weitere Informationen: http://www.gemny.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Erwartungen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements bezüglich zukünftiger Leistungen und wirtschaftlichen Bedingungen widerspiegeln und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "erwarten "glauben", "erwarten", "können", "erwarten", "werden", "sollten", "planen", "unter "beabsichtigen", "voraussetzen", "anstreben", "sehen", "potenziell", "schätzen", "vorläufig" oder "erwarten". "vorläufig" oder "geht davon aus" oder deren Verneinung oder vergleichbare Terminologie, oder durch die Diskussion von Strategien oder Zielen oder anderen zukünftigen Ereignisse, Umstände oder Auswirkungen. Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung unter anderem die Auswirkungen der aktuellen der aktuellen COVID-19-Pandemie, die den Zugang zu den Einrichtungen des Unternehmens zu den Einrichtungen, Kunden, dem Management, dem Supportpersonal und professionellen Kunden, Management, Support-Mitarbeitern und professionellen Beratern sowie zur Entwicklung und Lieferung von Dienstleistungen und Produkten. Die Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens können von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Fähigkeit des Unternehmens zur Kommerzialisierung, die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens, die wirtschaftlichen Bedingungen in den den USA und weltweit sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Management-, Technik- und Management-, Technik- und Vertriebspersonal zu rekrutieren und zu halten. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken können, und zukunftsgerichtete zukunftsgerichteten Aussagen sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities und Börsenaufsichtsbehörde veröffentlicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, die nicht durch zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kontakt:

CAG International AG Zugerstrasse 72, 6340 Baar, Schweiz

info@caginternationalag.com https://www.caginternationalag.com/

GEM Global Emerging Markets CUB Finanzzentrum, GF5 Lyford Cay Nassau, Bahamas

https://www.gemny.com/contact/

Aussender: CAG International AG Adresse: Zugerstrasse 72, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Hans Amell E-Mail: info@caginternationalag.com Website: www.caginternationalag.com

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

