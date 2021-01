Broomfield, Colo. (ots/PRNewswire) - Ball will die EURO 170M-Anlage mit den neuesten automatisierten Technologien ausstatten, um die steigende Nachfrage nach Aluminium-Getränkedosen zu deckenBall Corporation (NYSE: BLL), ein führender Hersteller von endlos recycelbaren Aluminiumverpackungen, beabsichtigt, im Frühjahr 2021 mit dem Bau einer neuen Produktionsanlage im Pilsen Digital Park zu beginnen. Die Entwicklung im Westen der Tschechischen Republik würde die Produktion von Ball in der Region erweitern, um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen und recycelbaren Getränkeverpackungen gerecht zu werden. Die 170 Millionen Euro teure Anlage soll bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigen und im Oktober 2022 den Betrieb aufnehmen.Diese neue Anlage ist der nächste Schritt in unserem Engagement für die Tschechische Republik. In der Region Pilsen wissen wir, dass wir in der Nähe unserer Schlüsselkunden qualifizierte Mitarbeiter finden können, die weiterhin von unseren hochmodernen Produktionsprozessen, unserem Engagement für die Umwelt und einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Getränkepaket profitieren werden,"Carey Causey, Präsident, Ball Beverage Packaging EMEA, sagte, unter Hinweis auf die 170 Millionen Euro Investition ist Teil einer breiteren Strategie für verstärkte Investitionen in der gesamten EMEA-Region.Die neue Fabrik mit zwei Produktionslinien soll einen Standort von mehr als 100.000 m2 im Pilsen Digital Park besetzen und bei Bedarf weiter ausgebaut werden. Der Bau soll in zwei Phasen aufgeteilt werden. Die erste würde rund 150 neue Arbeitsplätze schaffen und die zweite, erhöhen die Summe auf rund 200 professionelle Arbeitsplätze in Engineering und Support Rollen."Wir planen die Installation hochentwickelter automatisierter Anlagen in der Anlage, indem wir die neuesten modernen Technologien nutzen, um die Umweltauswirkungen zu minimieren, und durch unser jüngstes Engagement für 100 % erneuerbare Energie zur Abdeckung unserer Aktivitäten in Europa gestärkt", sagte Gerhard Mayer, VP, Operationen, Ball Beverage Packaging EMEA.Aluminiumdosen sind das weltweit am meisten recycelte Getränkepaket und können immer wieder mit minimalen Verlusten recycelt werden, was den Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft unterstützt. Aluminium bietet Getränkemarken ein stilvolles, leichtes Paket, das Getränke frisch und kühl hält und die Transportkapazität maximiert.Über Ball CorporationDie Ball Corporation bietet innovative, nachhaltige Verpackungslösungen für Kunden aus den Bereichen Getränke, Körperpflege und Haushaltsprodukte sowie Luft- und Raumfahrt und andere Technologien und Dienstleistungen vor allem für die US-Regierung. Die Ball Corporation und ihre Tochtergesellschaften beschäftigen weltweit mehr als 18.300 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ball.com, oder verbinden Sie sich mit uns auf Facebook oder Twitter.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Leistungen. Wörter wie "erwartet", "erwartet", "schätzt", "glaubt", "Ziele", "wahrscheinlich", "Positionen" und ähnliche Ausdrücke identifizieren typischerweise zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich im Allgemeinen um Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen. Solche Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen oder Ansichten der Zukunft und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit geäußerten abweichen. Sie sollten sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und solche Aussagen sollten in Verbindung mit und, in ihrer Gesamtheit qualifiziert, den unten genannten Warnhinweisen gelesen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Schlüsselfaktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse unterschiedlich ausfallen, sind in den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission zusammengefasst, einschließlich Exhibit 99 in unserem Formular 10-K, die auf unserer Website und auf www.sec.govPressekontakt:MediaMaijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer(+41) 76 586 2641Maijastiina.Rouhiainen@ball.com oder InvestorenAnn T. Scott(+1) 303 460 3537ascott@ball.comOriginal-Content von: Ball Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142034/4822470