Darmstadt (pta005/27.01.2021/01:42) - Software AG übertrifft beim Zuwachs des Auftragseingangs Prognose, Umstieg auf Subskriptionen beschleunigt

- Erfolgreiche Transformation ermöglicht ein Wachstum der Auftragseingänge von 31 Prozent im vierten Quartal und von 24 Prozent im Geschäftsjahr 2020 - Konzern bestätigt mittelfristige Ziele für 2023

Darmstadt, Deutschland, 27. Januar 2021: Die Software AG (Frankfurt MDAX®: SOW) veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 und gibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bekannt.

"Das vierte Quartal verlief ausgezeichnet und krönte ein trotz großer Herausforderungen herausragendes Jahr. Unsere Transformation kommt voran: Aufgrund unseres fokussierten Produktangebots und einer verbesserten Umsetzung liegen wir beim Umstieg auf Subskriptionen über unserem ursprünglichen Plan und konnten uns im Markt gegen unsere Mitbewerber durchsetzen. 2021 wollen wir unsere Transformation und das kontinuierliche Wachstum noch schneller vorantreiben. Ich bin sehr stolz auf die Resilienz, die unser Team 2020 bewiesen hat. Unser guter Start ins Jahr 2021 stimmt mich zuversichtlich, dass wir im vor uns liegenden Jahr unseren Erfolg noch steigern können", sagte Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG. "Wir haben 2020 beim Unternehmensumbau großartige Fortschritte gemacht. Wir konnten das Wachstum des Auftragseingangs vorantreiben und haben unsere Profitabilitätsziele erreicht. 2021 wollen wir das Tempo beschleunigen und wie geplant investieren, damit wir die Chancen nutzen können, die sich aufgrund der bislang erzielten Erfolge bieten. Diese Anstrengungen stellen den Höhepunkt unserer Investitionen in unsere Unternehmenstransformation dar. Danach erwarten wir, dass sich unsere Marge aufgrund des schnelleren Wachstums in Richtung unserer mittelfristigen Ziele bewegen wird, die wir heute ebenfalls bestätigt haben", sagte der Finanzvorstand der Software AG Dr. Matthias Heiden. Wichtigste Ergebnisse Starkes Wachstum des Konzern-Auftragseingangs vier Quartale in Folge * Konzern-Auftragseingang erhöhte sich im vierten Quartal um 31 und im Geschäftsjahr 2020 um 24 Prozent Zuwachs beim Auftragseingang im Digitalgeschäft und bei Adabas & Natural übertrifft Prognose * Digital Business Platform (DBP, exkl. Cloud & IoT) wuchs im vierten Quartal um 15 Prozent und im Geschäftsjahr um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, DBP Cloud & IoT wuchs im Vergleich zum Vorjahr im vierten Quartal um 41 Prozent und im Geschäftsjahr um 53 Prozent * Gesamt-Auftragseingang im Digitalgeschäft verbesserte sich im vierten Quartal um 19 Prozent, im Geschäftsjahr um 21 Prozent * Adabas & Natural (A&N) wuchs im vierten Quartal um 81 Prozent und im Geschäftsjahr um 33 Prozent; für das Jahr 2021 wird ein Wachstum auf dem Niveau des Jahres 2019 erwartet

Wiederkehrender Umsatz erreicht das für 2023 angestrebte mittelfristige Ziel * Der Anteil des wiederkehrenden Umsatzes am Gesamtproduktumsatz lag bei 85 Prozent, vor Start des Helix-Programms lag er bei 69 Prozent, damit wurde der für 2023 angestrebte Wert bereits erreicht Gewinnprognose für das Geschäftsjahr trotz andauernder Transformation erfüllt * Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) betrug für das Geschäftsjahr 2020 21,2 Prozent und spiegelt die gelungene Balance zwischen Kostenkontrolle und Investitionen wider Strategische Höhepunkte Tempo des Umstiegs auf Subskriptionen läutet beschleunigten Unternehmensumbau ein * Auftragseingang aus Subskriptionen und Software as a Service (SaaS) im Digitalgeschäft belief sich auf 84 Prozent im vierten Quartal und auf 81 Prozent im Geschäftsjahr, vor dem Start des Transformationsprogramms lag der Anteil bei 27 Prozent * Der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) verzeichnete am 31. Dezember 2020 ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, treibender Faktor war hier der ARR im Digitalgeschäft, der bereits das sechste Quartal in Folge zweistellig gewachsen ist Zweistelliges Wachstum des Auftragseingangs in Schlüsselregionen * Zweistelliges Wachstum in den Regionen EMEA, DACH und Nordamerika; insbesondere UK, USA, Frankreich und Deutschland zeigten starke Leistung Produktfokussierung und verbesserte Umsetzung liefern Marktimpulse * Produkt-Net-Promoter-Score erreicht 2020 +54, 82 Neukunden im vierten Quartal, über die Partnerschaft mit Microsoft wurden 2020 16 neue Verträge geschlossen Erfolgsfaktor kulturelle Transformation * Mitarbeiter-Engagement-Index bei Rekordwert von 3,9, eine Verbesserung von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Ausblick 2021: Beschleunigtes Wachstum Der Prognose liegen folgende Annahmen zugrunde: * 2021 werden ca. 60 Prozent des Produktumsatzes aus Verträgen eingehen, die in früheren Perioden abgeschlossen wurden, solide Pipeline 2021 * Vorgezogene Investitionen, um Chancen des Umstiegs auf Subskriptionen zu nutzen und die Technologieinfrastruktur zu stärken * Weltweite Erholung von den Folgen der COVID-19-Pandemie, die im zweiten Halbjahr 2021 zu einer allmählichen Normalisierung des Geschäftslebens führt

Prognose 2021 (währungsbereinigte Zahlen außer für Ergebnismarge): * Auftragseingang Digital Business: +15 bis +25 Prozent * Auftragseingang A&N: -30 bis -20 Prozent * Produktumsatz: 0 bis +5 Prozent * Operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS): 16 bis 18 Prozent Konzern bestätigte seine mittelfristigen Ziele: Konzernumsatz von 1 Milliarde Euro, operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) von 25 bis 30 Prozent, Anteil des wiederkehrenden Produktumsatzes von 85 bis 90 Prozent und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von ca. 15 Prozent im Digitalgeschäft bis 2023.

[ Bei allen Angaben handelt es sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, um währungsbereinigte, gerundete Zahlen gemäß IFRS. ]

Geschäftsumfeld Die Ergebnisse des vierten Quartals sind einem fokussierten und präzise arbeitenden Team zu verdanken, das in einem globalen Marktumfeld agiert, in dem sich die digitale Transformation kontinuierlich beschleunigt. Neuere Untersuchungen des Analysehauses Gartner bestätigen dies: Es erwartet in den Märkten für Integrationssoftware sowie für API-, IoT- und Analytics-Software bis 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 bzw. 26 Prozent. Das entspricht bis 2024 einem Gesamtvolumen der adressierbaren Wachstumsmärkte von 23 Milliarden US-Dollar. Der Auftragseingang des Konzerns wächst schneller als die adressierbaren Märkte insgesamt. In einer Phase, in der sich viele Unternehmen ihrer wichtigsten Zielbranchen, beispielsweise Banken und Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Supply Chain und Logistik, Medizintechnik sowie die verarbeitende Industrie, mit Programmen zur digitalen Transformation beschäftigen, kann die Software AG daher Marktanteile gewinnen. Die COVID-19-Pandemie verstärkt den Druck auf Unternehmen, vernetzte Strukturen einzuführen. Die Technologie der Software AG liefert ihren Kunden einen echten Mehrwert und unterstützt dieses Ideal des "Truly Connected Enterprise". Die fokussierten, cloudfähigen und subskriptionsbasierten Produkte der Software AG werden von ihren Kunden weiterhin gut angenommen und ermöglichen ihr in Wettbewerbssituationen den Abschluss neuer Verträge. Nach wie vor sind für das Unternehmen die Branchen, die unter der Pandemie am stärksten leiden, von geringer Relevanz. Führende Wachstumsindikatoren und Tempo des Umstiegs auf Subskriptionen Unverändert misst der Konzern den Erfolg seiner Transformation anhand führender Kennzahlen. Diese zeigen Aspekte der verbesserten Leistung des Konzerns, die allein durch die Pflichtzahlen nicht deutlich werden. Der Konzern-ARR, ein wichtiger Indikator des zukünftig wiederkehrenden Umsatzpotenzials, lag Ende 2020 bei 508,1 Millionen Euro, ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Getragen wurde dies vom Digitalgeschäft, in dem der ARR im sechsten Quartal in Folge zweistellig gewachsen ist. Gegenüber dem Vorjahr entsprach dies einer Steigerung von 11 Prozent auf 358,8 Millionen Euro. Darüber hinaus misst der Konzern das Tempo des Umstiegs auf Subskriptionen anhand des Anteils von Subskriptionen und SaaS am Auftragseingang im Digitalgeschäft. Je höher dieser Anteil, umso höher ist auch der Anteil des planbaren wiederkehrenden Umsatzes am Gesamtumsatz des Digitalgeschäfts. Im Geschäftsjahr 2020 lag dieser Anteil bei 81 Prozent. 2019 betrug der Anteil 51 Prozent und vor dem Start des Helix-Transformationsprogramms im Jahr 2018 27 Prozent. Entwicklung der Geschäftsbereiche Im Jahr 2020 ist das Digitalgeschäft der Software AG stark gewachsen. Grundlage dafür waren Produktinnovationen und die positive Resonanz der Kunden auf die Produkte des Unternehmens für Hybrid Integration sowie IoT & Analytics. Der Auftragseingang erhöhte sich im Digitalgeschäft im vierten Quartal um 19,2 Prozent und trug bei zur Verbesserung des Auftragseingangs im Geschäftsjahr um 21,4 Prozent. Aufgrund der technischen Auswirkungen des beschleunigten Umstiegs auf Subskriptionen auf die Umsatzrealisierung ergab sich im vierten Quartal ein Umsatzrückgang von 3,2 Prozent auf 135,2 (Vj. 146,9) Millionen Euro und ein Rückgang von 3,1 Prozent auf 448,5 (Vj. 474,4) Millionen Euro für das Geschäftsjahr. Innerhalb des Digitalgeschäfts insgesamt ist im vierten Quartal beim Auftragseingang im Bereich DBP (exkl. Cloud & IoT) ein Wachstum von 15,2 Prozent zu verzeichnen. Im Geschäftsjahr stieg er um 12,9 Prozent und lag damit über den Markterwartungen. Der Umsatz sank im vierten Quartal um 5,3 Prozent auf 121,9 (Vj. 135,6) Millionen Euro und im Geschäftsjahr

