DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Januar

=== *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen 07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -7,8 Punkte zuvor: -7,3 Punkte 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 94 zuvor: 95 *** 09:00 DE/Kabinett, Sitzung zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Berlin 09:30 DE/Merck Finck, PG (virtuell) zum Kapitalmarktausblick 2021 *** 09:30 Telefonkonferenz Software AG, Ergebnis 4Q 10:00 DE/Kanzleramtsminister Braun und Staatsministerin Bär, PK (virtuell) zur Datenstrategie der Bundesregierung, der Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84- tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundestag, Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus, u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:15 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm *** 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes, Berlin *** 14:30 US/IWF, Update zum Global Financial Stability Report (GFSR) 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 DE/SAP SE, Keynote (virtuell) von CEO Klein bei der Vorstellung des neuen Produkts "Rise with SAP" *** 16:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Bruegel-Panel zur EZB-Strategieprüfung *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed- Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park *** 22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 27, 2021

