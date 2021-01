The following instruments on XETRA do have their first trading 27.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.01.2021Aktien1 GB00B29YYY86 Deepmatter Group PLC2 CNE1000001P6 EVOC Intelligent Technology Co. Ltd.3 FR0011049824 Median Technologies S.A.4 SG1CI0000005 Penguin International Ltd.5 GB00B4W8PD74 Strategic Minerals PLC6 KYG0420V1068 AMVIG Holdings Ltd.7 GB00BFZ4N465 Cushman and Wakefield PLC8 HK0521001989 CWT International Ltd.9 HK0000120151 Kong Sun Holdings Ltd.10 US74368L2034 Protective Insurance Corp.11 BMG749131071 Renco Holdings Group Ltd.12 US7865983008 Saga Communications Inc.13 CA77937B1013 Rover Metals Corp.14 US20441B3087 Companhia Paranaense Energia Copel15 ROSNPPACNOR9 OMV Petrom S.A.16 CA86024R1010 Stevens Gold Nevada Inc.17 US8914933069 Toshiba Corp.18 US30162V4095 Exela Technologies Inc.19 CA50067K1003 Kore Mining Ltd.Anleihen/ETF1 XS2289844693 European Investment Bank (EIB)2 DE000A3H2ZX9 Deutsche Pfandbriefbank AG3 DK0009924102 Dänemark, Königreich4 DE000DD5AU10 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000A3H2TK9 DZ HYP AG6 FR0014001N38 Frankreich, Republik7 DE000A289YC5 PANDION AG8 SE0015503495 Sentiec Oy9 CH0391648026 ADCB Finance [Cayman] Ltd.10 CH0511762038 Africa Finance Corp.11 CH0569237701 Africa Finance Corp.12 CH0323440112 AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern13 CH0536892828 AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern14 CH0525158421 AMP Group Finance Services Ltd.15 CH0468581571 Axpo Holding AG16 CH0522690707 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)17 CH0506071239 Banco de Credito e Inversiones [BCI]18 CH0494734343 Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]19 CH0520663664 Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]20 CH0372831534 Banco Santander S.A.21 CH0536893586 Bank of Montreal22 CH0572515507 Bern, Stadt23 CH0528881185 Canadian Imperial Bank of Commerce24 CH0591979650 Credit Suisse [Schweiz] AG25 CH0461238898 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW26 CH0398633641 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW27 CH0312512731 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW28 CH0419041212 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW29 CH0485261603 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW30 CH0135998638 Erste Group Bank AG31 CH0117940640 Erste Group Bank AG32 CH0521617313 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG33 XS2291928849 INEOS Quattro Finance 1 PLC34 XS2291929573 INEOS Quattro Finance 2 PLC35 CH0326213953 Kinder Spital Zürich36 CH0423563540 Korea Gas Corp.37 CH0485445958 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.38 CH0461238856 Korea Railroad Corp.39 CH0576005877 Lausanne, Stadt40 CH0550413386 Lausanne, Stadt41 CH0570576303 Lausanne, Stadt42 CH0419040974 Luzerner Kantonalbank AG43 CH0488506699 NatWest Markets PLC44 DE000NWB0AL1 NRW.BANK45 CH0502393389 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG46 XS2272757829 Renovables Atlasol S.A.47 CH0535271206 Royal Bank of Canada48 CH0419041600 Sonova Holding AG49 CH0568056219 St. Gallen, Kanton50 CH0316994653 Swiss Life AG51 CH0580291968 Swisscom AG52 CH0419041501 Swissgrid AG53 CH0528881193 The Bank of Nova Scotia54 CH0520663607 Transports Publics Genevois55 CH0459297435 UBS Group AG56 CH0461238880 VP Bank AG Liechtenstein57 XS2183820617 Bluestar Finance Holdings Ltd.58 XS2247703163 China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd.59 XS2247703080 China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd.60 XS2294155739 Heimstaden Bostad AB61 XS2272757407 Renovables Atlasol S.A.62 XS2207320701 San Miguel Corp.63 XS2112202101 Sino Biopharmaceutical Ltd.64 FR0014001QL5 Société Générale SFH S.A.65 USG87110AC93 TechnipFMC PLC66 XS2275382286 Win Semiconductors Corp.67 US17327CAM55 Citigroup Inc.68 PTEDPROM0029 EDP - Energias de Portugal S.A.69 USG4772GAA34 INEOS Quattro Finance 2 PLC70 XS2293735952 International Finance Corp.71 DE000HLB2ZK7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale72 DE000HLB2ZJ9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale73 IE00BCHWNV48 Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF - 1D74 IE00BNC1G699 Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF - 1C75 IE00BNC1G707 Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF - 1D76 IE00BMFKG444 Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF - 1C