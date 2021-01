Liebe Leser, Short Interest ist in unserem Börsendienst ein großes Thema! Wo sind die größten Chancen, welche Aktien rennen nach oben, da sie geshortet sind wie Gamestop. In unseren Depots: Hugo Boss, Varta und Beyond Meat. Zwei Aktien sind schon satt angesprungen. Aber - da sind noch einige frische und weitere Kandidaten. Das ganze Thema Shorten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...