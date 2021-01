Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag weiter vor sich hin gedümpelt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ging am Ende 0,07 Prozent tiefer bei 30.937,04 Punkten aus dem Handel. Bereits am Montag hatte er leicht im Minus geschlossen. Bei den Anlegern kam letztlich keine große Freude auf, denn bei den jüngsten Quartalszahlen hielt sich Positives und Negatives in etwa die Waage.Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Dienstag um 0,15 Prozent auf 3.849,62 Punkte, nachdem er im frühen Handel bei knapp ...

