Die US-Unternehmen kündigten gestern ein Gemeinschaftsprojekt an, das pflanzenbasierte Drinks und Snacks entwickeln, herstellen und vermarkten soll. Für die krisengeplagten Anleger ein Grund zur Euphorie - die Aktien von Beyond Meat schossen im frühen Handel um 39 % nach oben und verbuchten damit den größten Kurssprung seit anderthalb Jahren. Zum Handelsschluss lagen sie immerhin noch 17,7 % im Plus.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



