Nach dem wechselhaften Wochenauftakt dürfte der DAX am Mittwoch leichter starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13.850 Punkte. Am Montag war der DAX zeitweise bis auf 13.599 Punkte abgerutscht, hatte sich am Dienstag aber kräftig erholt. Er pendelt damit um seine 21-Tage-Linie.Die Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank am Abend ihren lockeren Geldkurs bestätigt. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...