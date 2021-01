DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics erweitert Vertrag mit dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium zur Herstellung monoklonaler Antikörper



27.01.2021 / 07:30

JUST - EVOTEC BIOLOGICS WIRD ANTIKÖRPER GEGEN SARS-COV-2 SOWIE ANDERE ANTIKÖRPER IN IHRER J.POD (R) -PRODUKTIONSANLAGE HERSTELLEN

ZUGANG ZU PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN ÜBER EINEN ZEITRAUM VON SIEBEN JAHREN



Hamburg, 27. Januar 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle, USA ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc. vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium ("DOD") einen Auftrag in Höhe von 28,6 Mio. $ für die Herstellung monoklonaler Antikörper ("mAbs") zur Behandlung und Prävention von COVID-19 erhalten hat.



Das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense ("JPEO-CBRND") des DOD leitet dieses Vorhaben in Abstimmung mit dem Büro des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium für Gesundheit ("OASD(HA)") und der Defense Health Agency ("DHA").



Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das DOD Zugang zu bedeutenden Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren in der J.POD(R)-Produktionsanlage erhalten, die demnächst in Redmond, Washington, USA fertiggestellt wird. Dies ermöglicht es dem DOD ihre im Juli 2020 begonnene Zusammenarbeit mit Just - Evotec Biologics fortzusetzen, in deren Rahmen monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 ausgewählt und ein hocheffizienter Prozess für ihre Herstellung entwickelt wurden.

"Es ist eine Ehre, unsere Zusammenarbeit mit dem DOD bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie auszuweiten und die Zahl verfügbarer Dosen dieser wichtigen Wirkstoffe zu erhöhen. Unsere Technologien zur Moleküloptimierung, Prozess- und Produktentwicklung sowie unsere Herstellungskapazitäten passen hervorragend zum Bedarf des DOD an wirksamen Medikamenten gegen COVID-19 und gegen andere zukünftige Infektionskrankheiten. Wir freuen uns, dass wir in unserer bisherigen Zusammenarbeit mit unseren Kompetenzen, unserem Team und unseren Technologien überzeugen konnten, sodass unsere Zusammenarbeit nun ausgeweitet wird.""Evotec bleibt dem weltweiten Kampf gegen Infektionskrankheiten wie COVID-19 verschrieben. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass wir zukünftigen Pandemien mit einem erweiterten Baukasten mit neuartigen therapeutischen Antikörpern begegnen können. In unserer Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium ist es uns gelungen, in nur sechs Monaten monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu selektieren und einen hocheffizienten Herstellungsprozess zu entwickeln. Wir fühlen uns geehrt, die Zusammenarbeit dieser monoklonalen Antikörper als bevorzugter Dienstleister des DOD fortzusetzen."