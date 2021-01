DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

CORPORATE NEWS The Grounds Real Estate Development AG gibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 12 Mio. EUR aus - Zusagen in Höhe von 5 Mio. EUR liegen bereits vor - Ausgabe einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von bis zu 12 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6 % und dreijähriger Laufzeit - Wandlungspreis beträgt 3,20 EUR je Aktie - Großaktionäre haben bereits Beteiligung von 5 Mio. EUR zugesagt - Mittelverwendung: Investitionen in den weiteren Ausbau des Wohnimmobilienportfolios Berlin, 27.01.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) gibt eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von bis zu 12 Mio. EUR aus, die in Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR eingeteilt sind. Großaktionäre von The Grounds haben bereits Zusagen in Höhe von 5 Mio. EUR erteilt. Bestehende Aktionäre haben Erklärungen mit dem Inhalt abgegeben, keine Bezugsrechte ausüben zu wollen, sodass das Bezugsangebot sich noch auf ein Volumen von 4.529.000 EUR bezieht und prospektfrei mit einem Basisinformationsblatt durchgeführt wird. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 3 Jahren und werden mit einem Kupon von 6,00% p.a. verzinst. Der Wandlungspreis beträgt 3,20 EUR je Aktie, damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gemessen an dem Schlusskurs vom 26. Januar 2021 bei 23%. Das entsprechende Bezugsangebot soll am 29. Januar 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Direkt im Anschluss an die vom 1. Februar 2021 bis zum 15. Februar 2021 geplante Bezugsfrist wird The Grounds die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren starten. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird The Grounds das finale Ausgabevolumen bekannt geben. Mitte Februar 2021 soll die Wandelanleihe zum Handel im Freiverkehrssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen werden. Begleitet wird die Transaktion von der Quirin Privatbank AG. "Eine erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe ermöglicht uns die nächsten Wachstumsschritte zu gehen und legt den Startschuss die Gesellschaft am Kapitalmarkt bekannter zu machen. Als erster Schritt ist der Erwerb von weiteren Immobilienprojekten für den Bestand und die Privatisierung im Berliner Umland geplant.", kommentiert Vorstand Arndt Krienen die Ausgabe der Wandelanleihe. Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com



Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de Über The Grounds Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

