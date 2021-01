Der amerikanische Technologiekonzern IBM Corp. (ISIN: US4592001014, NYSE: IBM) wird seinen Investoren eine Quartalsdividende in Höhe von 1,63 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 10. März 2021 (Record date: 10. Februar 2021). IBM schüttet somit auf das Jahr gerechnet eine Dividende von 6,52 US-Dollar aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,33 Prozent ...

