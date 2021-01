Der Börsenhandel in Asien verläuft heute früh sehr gemischt. Japan und Hongkong können sich verbessern, während China um die Schlusskurse des Vortages pendelt. Auch die Futures tendieren überwiegend negativ. Einzig Ausnahme ist hier der Nasdaq-Future, der 15 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,57 % im Plus notiert bei 13.561 Punkten. Der DAX-Future wird dagegen -0,27 % tiefer gesehen bei 13.851 Punkten und der S&P 500 Future stagniert bei 3.839 Punkten.Der deutsche Aktienmarkt drehte Dienstagfrüh auf dem Hacken. Trotz sehr schlechter Vorgaben aus Asien ließ sich Frankfurt nicht unterkriegen, sondern stemmte sich gegen den Pessimismus. Die Kurse stiegen am Vormittag deutlich und die Gewinne hielten sich größtenteils bis zum Handelsschluss. Am Ende schloss der DAX 1,66 % höher bei 13.870,99 Punkten, wobei die Aktien von Linde (+3,54 %) und SAP (+4,23 %) die Liste der Gewinner anführten. Der DAX war damit auch der größte Gewinner unter allen wichtigen deutschen Benchmarks.

Den vollständigen Artikel lesen ...