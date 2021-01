LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 12,00 auf 13,40 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Amit Goel erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Gewinnschätzungen für die Jahre 2021 bis 2023. Der Finanzkonzern UBS habe nun zwar schon zwei Quartale in Folge positiv überrascht; der Experte macht allerdings in anderen Titeln des europäischen Bankensektors mehr Aufwärtspotenzial aus./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 20:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

