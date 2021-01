Der Softwarekonzern hat im vergangenen Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im Quartal per Ende September um 17 % auf 43,1 Mrd. $, gerechnet wurde am Markt mit rund 40 Mrd. $. Der Gewinn sprang um 33 % auf 15,5 Mrd. $. Das starke Cloud-Geschäft macht das möglich. Vor allem die Cloud-Plattform Azure, mit der MICROSOFT mit AMAZON und GOOGLE konkurriert, verzeichnete ein Geschäftsplus von 50 %. Im Bereich mit Windows und Hardware gab es einen Umsatzsprung von 40 %, der unter anderem auf den Home-Office-Trend zurückzuführen ist. Die starken Zahlen bringen noch einmal einen Schub. In der Nachbörse um rund 4 % auf knapp 241 $ und damit auf ein neues Rekordhoch.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

MICROSOFT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de