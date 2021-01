Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte müssen in diesen Tagen einiges verarbeiten. Es gibt diverse Konjunkturdaten. Vor allem liefert aber ein Unternehmen nach dem anderen Zahlen zum abgelaufenen Quartal bzw. Jahr. Gerade in den USA geht es richtig rund. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, AMD, Gamestop, Beyond Meat, Varta, Jenoptik und Evotec. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.