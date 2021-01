HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf eine mögliche Übernahme der Fondsplattform Allfunds auf "Hold" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Ein solcher Deal dürfte wohl kaum auf die Gegenliebe der Investoren stoßen, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn Allfunds dürfte hoch bewertet werden und wäre mithin gewinnverwässernd für den Eschborner Börsenbetreiber./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005810055

