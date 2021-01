Unterföhring (ots) - Niemand stiehlt dieser Show die Show: Joko Winterscheidts Show-Idee "Wer stiehlt mir die Show?" steigt am Dienstag auf einen neuen Bestwert und gewinnt mit überragenden 19,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern die Prime Time. Bei den 14- bis 39-Jährigen dominiert die ProSieben-Quizshow mit Thomas Gottschalk ebenfalls klar mit grandiosen 26,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalten 6,21 Millionen Zuschauer ein (Nettoreichweite ab 3 J.).ProSieben wird mit starken 13,2 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen Sieger am Dienstag.Nachdem Thomas Gottschalk vergangene Woche Joko Winterscheidt seine Show gestohlen hat, wurde die Moderatorenlegende jetzt von Elyas M'Barek geschlagen. Der Schauspieler setzte sich gegen Thomas Gottschalk durch und wird somit am Dienstag, 2. Februar, um 20:15 Uhr "Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" moderieren.Die Kandidaten Palina Rojinski, Thomas Gottschalk, Joko Winterscheidt und Wildcard-Kandidatin Anna versuchen am kommenden Dienstag im Staffelfinale von "Wer stiehlt mir die Show?" den begehrten Job als Quizmaster von Elyas M'Barek zu gewinnen."Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" - Dienstag, 2. Februar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.01.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4822570