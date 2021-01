Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass der Offenmarktausschuss der Fed trotz der jüngsten Tapering-Diskussionen die gemäßigte Botschaft der Fed bekräftigen wird, so François Rimeu, Head of Multi Asset und Senior Strategist von La Française AM.Nach Einschätzung der Experten von La Française AM werde Jerome Powell sehr vorsichtig sein, wie und wann er das Tapering-Thema handhaben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...