Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik und Visualisierungstechnologien voran. Bei ihrem Auftritt auf der Technologiemesse CES in den vergangenen Tagen musste Lisa Su, CEO von AMD, gar nicht in Eigenlob verfallen, um Werbung für sich zu machen. Das übernahm beispielsweise Microsofts Produktchef Panos Panay auf der virtuellen Bühne. Für ihn hat AMD gerade einen unglaublichen Lauf. Die neuen Chips von AMD finden Eingang in Microsofts Spielekonsolen, Laptops und Datencentern. Es wird also spannend, wenn der Markt die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020 verarbeitet. Im nachbörslichen Handel wurden die Zahlen kurzfristig euphorisch aufgenommen, nur um danach den Zugewinn wieder abzugeben. Einiges an Wachstumsfantasie ist bereits eingepreist, dennoch kann man davon ausgehen, dass AMD vom momentanen Nachfrageüberhang bei Chips auch mittelfristig profitieren wird können..Zum Chart.Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz. So lässt sich bei aktuellem Kurs ein ...

