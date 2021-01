Neckarsulm (ots) - Kaufland präsentiert sich seit dieser Woche mit einem neuen Arbeitgeberauftritt. Die Umsetzung erfolgt zunächst für alle deutschen Kanäle und Medien des Unternehmens. In allen weiteren sieben Ländern, in denen Kaufland vertreten ist, findet die Umsetzung im Laufe des Jahres statt. Der neue Auftritt wird durch eine crossmediale Werbekampagne begleitet: von Printanzeigen und Großflächenplakaten bis hin zu Werbung in den sozialen Medien. Bei der Konzeption hat das Unternehmen mit der Agentur "Von Helden und Gestalten" zusammengearbeitet.



Der Auftritt richtet sich an Schüler, Studierende, Absolventen, Berufseinsteiger und Berufserfahrene, die neue Wege einschlagen wollen. Der Claim "Zeit für was Neues" holt die jeweilige Zielgruppe in ihrer aktuellen Lebenssituation ab und motiviert, bei Kaufland den Job zu finden, der zu den eigenen Bedürfnissen passt. Im Fokus stehen Themen wie die Einstiegsmöglichkeiten bei Kaufland, die Vielfältigkeit der Tätigkeiten, Work-Life-Balance und eine faire Bezahlung. Bei der Gestaltung setzt Kaufland auf die Signalfarbe Rot, die eine Verbindung zur Farbe des Firmenlogos schafft. Der weiße Rahmen, ebenfalls vom Logo abgeleitet, setzt die Job-Kandidaten und Mitarbeiter in den Fokus jeder Anzeige.



Der neue Arbeitgeberauftritt ist unter kaufland.de/karriere zu finden. Weitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).



