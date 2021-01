Köln (ots) - In seiner elften Ausgabe widmet sich das Musikfestival ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln vom 30. April bis zum 9. Mai unter dem Motto "Kosmos | Comic" den Schnittstellen von zeitgenössischer Musik und sequenzieller Kunst, Comics, Graphic Novels, Illustrationen und Animationsfilmen.In rund fünfzig Veranstaltungen an achtzehn verschiedenen Orten - von der Kölner Philharmonie bis zur Lagerstätte für mobile Hochwasserschutzelemente - stehen über sechzig Stunden Musik von Komponistinnen und Komponisten wie Richard Ayres, Gordon Kampe, Jennifer Walshe, Unsuk Chin und Frank Zappa sowie Jazz und elektronische Musik von Django Bates und Dopplereffekt und insgesamt achtzehn Uraufführungen auf dem Programm.Eintrittsfreie Festival-Formate wie die tägliche Festivalkostprobe ACHT BRÜCKEN Lunch, die Jazzreihe ACHT BRÜCKEN Lounge und der ACHT BRÜCKEN Freihafen am 1. Mai mit Konzerten bei freiem Eintritt von elf Uhr morgens bis Mitternacht laden zum gemeinsamen Kulturgenuss ein. Filmvorführungen, Seminare, Komponistengespräche und Live-Zeichnen-Events ergänzen das Angebot.In einem Zusatzkonzert am 4. Juni erklingt Karlheinz Stockhausens "Sternklang" - ein Nachholkonzert aus der 2020 ausgefallenen Festivalausgabe "Musik und Kosmos" - im RheinEnergieStadion.Aktuelle Informationen zum Vorverkauf sowie zu Streaming-Angeboten und Konzertverlegungen werden auf der Festivalwebseite achtbruecken.de kommuniziert.Die digitale Pressekonferenz und Programmvorstellung findet am 27.01.2021 um 11:00 auf achtbruecken.de/presse statt.Pressekontakt:Nina ButtmannTel. +49 221 20408-324Mobil +49 170 9266056presse@achtbruecken.deOriginal-Content von: ACHTBRÜCKEN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152502/4822589