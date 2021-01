Manipulierte Abrechnungen, gefälschte Rezepte und Behandlungen, die nur auf dem Papier stattfanden - die Gesundheitsbranche kämpft zunehmend mit Wirtschaftskriminalität in Form von Abrechnungsbetrug. Das geht aus einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zum Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen hervor, an der sich 19 gesetzliche und 13 private Krankenversicherungen beteiligt haben. Die Folgen des Betrugs, so PwC, seien neben dem wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe auch eine Wettbewerbsverzerrung und Verteuerung der Kosten für medizinische Leistungen.

