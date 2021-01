An der Börse spielen sich zurzeit unglaubliche Szenen ab. Hauptdarsteller: GameStop. Die Aktie der Einzelhandelskette für Elektronikspiele ist am Vortag um weitere 93 Prozent in die Höhe geschossen. Nachbörslich ging es noch einmal um 42,5 Prozent auf 209 Dollar nach oben. Doch der Short-Squeeze hält auch in Deutschland an. Heute Morgen waren Zocker bereit, 241 Euro für eine Aktie zu bezahlen. Das waren umgerechnet 292 Dollar. S3 Partners hat eine Liste von Unternehmen aufgestellt, die von Hedgefonds ...

