DJ Evotec-Aktie schießt zum Start um 30 Prozent nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie des im MDAX notierten Biotechnologieunternehmens Evotec ist am Mittwoch mit einem Kurssprung von 30 Prozent in den Handel gestartet. Im Hoch erreichte sie damit 43,00 Euro. Am Vortag hatte das Papier bereits rund 10 Prozent gewonnen. Zuletzt betrug das Plus aber nur noch rund 10 Prozent.

Marktteilnehmer sprechen von Eindeckungen sogenannter Short-Positionen, bei denen Anleger auf fallende Kurse spekulieren, dann aber von steigenden auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wie es heißt, muss Melvin Capital Shorts schließen. Melvin habe zuletzt etwa 6 Prozent an Evotec gehalten. Auch die Varta-Aktie werde von solchen Shorteindeckungen derzeit nach oben gezogen. Sie liegt knapp 8 Prozent im Plus.

Daneben hat Evotec am Morgen mitgeteilt, einen Auftrag in den USA im Zusammenhang mit der Prävention und Behandlung von Covid-19 an Land gezogen zu haben. Die Tochter Just - Evotec Biologics hat demnach einen Auftrag über 28,6 Millionen Dollar für die Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von Covid-19 erhalten.

Aus dem Handel heißt es dazu, Evotec habe mit diesem Auftrag einige Hürden umgangen. Die Markteintrittsbarrieren seien extrem hoch, bevor man als Zulieferer dafür auftreten könne. Zudem gehe es bei dem Auftrag nicht nur um Corona-Behandlung, sondern Prävention.

January 27, 2021 03:27 ET (08:27 GMT)

