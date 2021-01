Bonn (www.anleihencheck.de) - Im vergangenen Jahr wurden weltweit ESG-Anleihen im Volumen von umgerechnet knapp 500 Milliarden US-Dollar begeben - gegenüber 2019 ein Anstieg um 80 Prozent, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.Der Großteil der Mehremissionen entfalle auf Staaten und supranationale Organisationen, die rund 330 Milliarden US-Dollar über ESG-Anleihen eingesammelt hätten - 1,3mal mehr als noch im Vorjahr. Auch Unternehmen hätten mehr ESG-Anleihen emittiert. Mit plus 21 Prozent sei die Steigerung jedoch geringer ausgefallen. In den kommenden Jahren dürfte der Markt für ESG-Anleihen weiter wachsen. Viele Staaten wie Italien, Spanien und Großbritannien würden planen 2021 erstmals "Grüne Anleihen" zu begeben, deren Erlöse einzig zur Finanzierung von Ausgaben mit ökologisch-nachhaltiger Wirkung genutzt werden dürften. Die EU werde zudem beginnen, 225 Milliarden Euro für den so genannten Wiederaufbaufonds über Green Bonds einzusammeln. Da immer mehr Investoren bei ihren Anlagen verstärkt auf ESG-Kriterien achten würden, dürfte die Nachfrage hoch sein. ESG-Anleihen könnten deshalb gegenüber ihren konventionellen Pendants mit Aufschlägen gehandelt werden. (27.01.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...