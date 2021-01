Schon seit vielen Jahren rücken Videospiele immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend sogar noch beschleunigt. Zudem erfreut sich auch eSports, also Zocken als Profisport, immer größerer Beliebtheit. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Trends fortsetzen werden. Warum dann nicht in Gaming-Aktien investieren und mit einem Gaming-ETF profitieren? Genau diese Möglichkeit bietet dir der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF). Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...