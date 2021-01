Der Prozessorhersteller dringt in den Grafikkartenmarkt für Desktop-PCs ein. Die neuen Produkte zielen auf Normal-User sowie kleine und mittlere Unternehmen ab. Für Spieler sind die Xe-Karten nicht gedacht, die Intel nun vorstellte. Sie seien eher für Mainstream-PCs und den Unternehmenseinsatz konzipiert, heißt es. Unter dem Codenamen DG1 hat der Chipkonzern die Geräte entwickelt und liefert sie nun an OEM aus. Als Beispiel nennt er den Computerhersteller Asus. Die Partner packen die Karten anschließend in vorgefertigte Systeme. Es hört sich nicht so an...

