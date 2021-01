Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Momentan werden in Foren des Onlinedienstes Reddit einige Aktie extrem gehypt. Vielen Usern geht es darum einen Shortsqueeze bei einigen Werten herbeizuführen und diese in immer neue Höhen zu befördern. Allen voran ist hier Gamestop zu nennen. Wie Andreas Lipkow diese aktuellen Entwicklungen und das Vorgehen der "Robin Hood"-Trader einschätzt, erfahren Sie in diesem Video. Auch bei Wasserstoffwerten sehen wir seit einiger Zeit eine extreme Aufwärtsbewegung. Der Experte verrät, ob diese Entwicklung fundierter ist als diese von Gamestop und Co.