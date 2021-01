Original-Research: Bluejay Mining plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Bluejay Mining plc

Unternehmen: Bluejay Mining plc

ISIN: GB00BFD3VF20



Anlass der Studie: Beendung der Coverage

Empfehlung: -

seit: 27.01.2021

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Bluejay Mining plc (ISIN: GB00BFD3VF20) veröffentlicht. First Berlin Equity Research beendet die Coverage von Bluejay Mining plc.



Zusammenfassung:

Wir beenden die Coverage von Bluejay Mining plc.



First Berlin Equity Research has published a research update on Bluejay Mining plc (ISIN: GB00BFD3VF20). First Berlin Equity Research is ending coverage of Bluejay Mining plc.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22025.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

