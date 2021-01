Schroders Wealth Management in der Schweiz setzt Temenos Wealth Front Office auf der Kernbankenplattform Temenos Transact zur Automatisierung und Verbesserung des Beratungsgeschäfts ein

Die hochmoderne Vermögensverwaltungsplattform von Temenos unterstützt die Wachstumsstrategie von Schroders

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) meldete heute, dass Schroders Wealth Management in der Schweiz Temenos Wealth Front Office für die Automatisierung und Verbesserung seines Beratungsgeschäfts ausgewählt hat. Schroders Wealth Management wird das hochmoderne Portfoliomanagementsystem auf der bestehenden Kernbankenplattform Temenos Transact einsetzen, um Relationshipmanagern, Beratern und Portfoliomanagern intuitive und leistungsstarke Funktionen zu bieten. Mit der Unterstützung von Temenos betreut Schroders Wealth Management ein Vermögen von 65,7 Milliarden Pfund für seine weltweite Kunden über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, auf den Kanalinseln, in der Schweiz, in Singapur und Hongkong.

Mit Temenos Wealth Front Office profitiert Schroders Wealth Management von standardisierten Beratungsprozessen. Die Lösung enthält Dashboards für Relationshipmanager und Portfoliomanager, Kunden- und Anlageprofile, Anlagevorschlagsverfahren, erweiterte Ordergenerierung, umfassende Compliance-Kontrollen vor und nach dem Handel, flexibles Benchmarking und Performancereporting. Darüber hinaus bietet sie ein breites Spektrum an Instrumenten zur Portfoliomodellierung und -umschichtung für eine Vielzahl von Vermögenswerten auf einer benutzerfreundlichen und äußerst intuitiven Benutzeroberfläche.

Giovanni Leonardo, Head of Investment, Schroders Wealth Management, Schweiz, kommentierte: "Im Rahmen eines Auswahlverfahrens haben wir uns für Temenos Wealth Front Office entschieden, um unser Beratungsgeschäft in der Schweiz zu unterstützen. Die Software beherrscht alle komplexen Prozesse und strengen Vorschriften rund um die Beratung für das Portfoliomanagement, sodass sich unsere Relationshipmanager auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren können. Überdies bietet sie die Flexibilität und Effizienz, die wir für das diskretionäre Portfoliomanagement benötigen."

David Macdonald, President of Europe, Temenos, sagte: "Wir sind stolz auf den Ausbau unserer langfristigen Beziehung mit Schroders Wealth Management. Da die Bank wachsen und ihr Dienstleistungsangebot erweitern möchte, kann sie mit Temenos Wealth Front Office einen besseren Service, mehr Effizienz und einheitliche Verfahren für ihre vermögenden und sehr vermögenden Kunden bieten, was zu einer längeren Kundenbindung und neuen Geschäftsmöglichkeiten führt."

Die Wahl von Temenos Wealth Front Office lag für die Bank nahe, da eine standardmäßige Integration in das bestehende Kernbankensystem Temenos Transact von Schroders in Echtzeit möglich ist. Durch die Kombination von Temenos Wealth Front Office und Temenos Transact entsteht eine durchgängige Vermögensverwaltungsplattform mit umfassender Funktionalität, angefangen von der Back-Office-Verarbeitung bis zum Front-Office-Portfoliomanagement.

Schroders Wealth Management ist ein langjähriger Kunde von Temenos. Mit Temenos Transact für die Kernbankentechnologie konnte die Bank ihre Kosten um ein Drittel senken, die IT-Landschaft um 63 vereinfachen, maßgeschneiderte Dienstleistungen entwickeln und die Servicequalität verbessern.

Temenos wurde bei den Private Banking Wealth Management Awards als "Most Innovative Banking Technology Partner of the Year" mit der Begründung ausgezeichnet, digitale Kundenerlebnisse zu liefern und erhebliche Effizienzsteigerungen für Banken mit einer einheitlichen Front-to-Back-Plattform herbeizuführen.

Ende

Über Schroders

Als globaler tätiger Investment Manager mit einer 217-jährigen Geschichte verwaltet Schroders aktiv und verantwortungsbewusst Investments für ein breites Spektrum an institutionellen und privaten Anlegern und unterstützt sie dabei, ihre jeweiligen Finanzziele zu realisieren und für die Zukunft gewappnet zu sein. Mit 42 lokalen Investment-Teams auf der ganzen Welt verwaltet Schroders ein Vermögen von CHF 615,7 Milliarden (30.06.20) für seine Kunden.

Seit über einem halben Jahrhundert ist Schroders mit drei unterschiedlich ausgerichteten Unternehmen auch in der Schweiz verankert Asset Management, Wealth Management and Private Equity. Das Team in der Schweiz umfasst mehr als 500 Mitarbeiter, die gemeinsam insgesamt CHF 85,6 Milliarden (31.12.19) verwalten.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

