Lugano (pts028/27.01.2021/11:30) - Es gehört schon eine Menge Mut dazu, um in Corona-Zeiten ein Unternehmen zu gründen. Weinproduzent Luigi Carlini hatte diesen Mut und ausserdem den Willen, seinen grossen Traum zu verwirklichen. Carlini ist Schweizer und produziert mit Val di Luna exzellente Weine auf dem eigenen Weingut in den sonnenbeschienen Hügeln des südlichen Piemonts. Sein aus Italien stammender Grossvater Luigi hatte diesen Weinberg vor Jahren in der fruchtbaren Region Monteferrato entdeckt, der Enkel erbte seine Begeisterung für den Ort und erwarb den Weinberg nach dem Tod des Grossvaters.

Erfolg durch Leidenschaft und hohe Winzerkunst

Luigi Carlini holte traditionsbewusste und erfolgreiche Winzer aus der Region mit in sein kleines, feines Weingut. Ihr gemeinsames Ziel: "Wir wollten ehrliche und vielschichtige Weine kreieren, genau wie die guten Tropfen, die man nur mit engen Freunden und der Familie trinkt!" Anfang Juli 2020, mitten in der Pandemie, füllte das Team die ersten Val di Luna-Flaschen. Bewusst setzt Luigi Carlini auch heute auf Klasse statt Masse: "Wir haben uns entschieden, lediglich mit zwei exzellenten Weinen zu starten und zwar in einer kleinen Auflage von 3.000 Flaschen pro Sorte." Das Ergebnis dieser Leidenschaft: Der kraftvolle, rubinrote Rotwein Bric del cedrone Barbera D'Asti Superiore und der fruchtig-feine Weisswein Val di Luna Viognier.

Medaillen-Regen für Val di Luna-Weine

In nur einem halben Jahr konnten die Val di Luna-Weine von Luigi Carlini auch die italienischen und internationalen Experten überzeugen: So wurden beide Weine im angesehenen Jahrbuch: "Annuario dei Migliori Vini Italiani 2021" mit beachtlichen 90, beziehungsweise 92 Punkten ausgezeichnet. Der Rotwein konnte sich beim internationalen "Mundus Vini" die Silbermedaille sichern, der Weisswein erhielt bei der International Wine Challenge 2020 eine Bronzemedaille. Und der Asia International Wine Competition verlieh dem Weingut Val di Luna sogar die Ehrung "Barbera Winery of the Year".

Wer die hoch prämierten Weine kosten möchte, kann sie auch online bestellen: https://valdiluna.it oder https:// valdiluna.eu - E-Mail-Kontakt: luigi.carlini@valdiluna.it

Die Geschichte von Val di Luna:

Unser Traum

Am Anfang stand ein großer Traum: Hier in den Hügeln des Piemonts, im sonnenverwöhnten Monferrato, wird er wahr, Jahr für Jahr. Hier reifen die erlesenen Trauben für unsere exklusiven Val di Luna Weine. Jede Flasche erzählt ihre ganz eigene Geschichte. Und doch beginnt jede dieser Geschichten mit dem Traum meines Großvaters Antonio. Luigi Carlini, Weinproduzent und Enkel von Antonio Cozzi

Unsere Wurzeln

Mein Großvater Antonio Cozzi war in jeder freien Minute in der Natur unterwegs. Fischen, Jagen, endlose Spaziergänge in den lieblichen Hügeln des Piemont. Und er liebte die exzellenten Weine dieser Region. Selbst als er nach dem Krieg als Börsenmakler erfolgreich war, hielt er an einem heimlichen Traum fest: "Eines Tages will ich meinen eigenen Weinberg besitzen. Und der soll so gute Weine hervorbringen, wie ich sie selbst gerne trinke."

Antonio war fast 80, als er an einem Herbstabend in den Hügeln des Monferrato spazieren ging. Später erzählte er mir, seinem Enkel, Immer wieder diese Geschichte: "Die Landschaft war wie vom Mondlicht übergossen. Ich bog in einen schmalen Weg ein und plötzlich sah ich es: Mein Val di Luna, meinen Weinberg." Einige Wochen später war das Land in Familienbesitz. Antonio konnte seinen Traum nicht mehr verwirklichen. Aber er hatte unserer Familie neben dem Weinberg auch seinen großen Traum vererbt. Seit drei Generationen fließt inzwischen all unsere Leidenschaft und unser Wissen in die Produktion der Val di Luna Weine.

Unsere Passion

In den sanften Hügeln vom Monferrato im südlichen Piemont fließt die Zeit langsam dahin. Seit Jahrhunderten wird hier Wein angebaut. Das Klima ist mild und die Sonne meint es besonders gut mit den Trauben. Und auch die kalkhaltigen Böden lassen den Reben genug Zeit zu wachsen. Kein Wunder, dass aus dieser Region einige der edelsten Weine Italiens stammen, zum Beispiel unsere Val di Luna Weine.

Wir wollten den Traum meines Großvaters Antonio in die Tat umsetzen: Wir machten uns daran, Weine zu produzieren, die ehrlich und doch vielschichtig sind. Weine, die man am liebsten zusammen mit der Familie und besten Freunden trinkt. Weine, die in uns Erinnerungen und Geschichten aufspüren. Wir sind stolz darauf, dass wir Ernestino Laiolo, einen großartigen und erfahrenen Winzer für Val di Luna gewinnen konnten. So haben wir Leidenschaft und traditionelle Winzerkunst zusammengeführt, um gemeinsam unseren Traum wahr werden zu lassen.

Unsere Weine

Val di Luna steht für exzellente Qualitätsweine aus dem Herzen des Piemont, der traditionellen Weinanbau-Region Monferrato. Hier produzieren wir unseren Rotwein Barbera D'Asti Superiore DOCG "bric Del cedrone und unseren Weißwein Val di Luna Viognier DOC. Ganz bewusst limitieren wir die Produktion auf 3.000 Flaschen pro Sorte. Es geht eben nicht um Masse, sondern um Klasse.

2019 Bric del Cedrone Barbera d'Asti Superiore DOCG, limitierte Auflage

Seit Hunderten von Jahren wird in den Hügeln vom Monferrato die Rebsorte Barbera angebaut. Die Hitze am Tag und die kühlen Nächte fördern den typisch fruchtigen Geschmack der Trauben. Unser Barbera d'Asti reift 12 Monate lang, sechs davon in Eichenfässern. Wir sind stolz auf diesen kraftvollen, rubinroten Wein mit wenig Taninen. Mit seinen fruchtig-feinen Aromen von Herzkirsche, Blaubeere und Pflaume passt er perfekt zu rotem Fleisch, Pilzen oder kräftigem Käse.

2019 Val di Luna Viognier

Ursprünglich kommt die Viognier-Traube aus Frankreich. Doch unser sonniges Klima und der kalkhaltige Boden im Piemont holen die schönsten Eigenschaften aus der Traube heraus. Die goldgelben Reben geben dem Wein seine intensive Farbe. Unser Val di Luna Viognier ist arm an Säure und duftet nach reifen Aprikosen und Pfirsich. Aber auch blumige Noten kommen zum Tragen. Dazu gibt es am besten Fischgerichte, weißes Fleisch oder gut gewürzte Speisen.

