Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung vergangene Woche hat die Zentralbank Indonesiens den Leitzins auf einem Rekordtief von 3,75 Prozent belassen, so die Analysten von Postbank Research.Die Währungshüter hätten die Zinsen zuletzt im November 2018 angehoben und befänden sich seit Juli 2019 in einem Leitzinssenkungszyklus. Zentralbankchef Warjiyo habe erklärt, dass ein Anstieg der Inflation frühestens im vierten Quartal dieses Jahres zu erwarten sei. Bis dahin werde die Zentralbank die Geldpolitik locker halten. Im Rahmen der Online-Veranstaltung "Davos Agenda" des Weltwirtschaftsforums habe er betont, dass die Inflation in Indonesien derzeit sehr niedrig und die Indonesische Rupiah noch unterbewertet sei, sodass Potenzial dafür bestünde, dass die Rupiah trotz der lockeren Geldpolitik gestärkt und stabilisiert werde. ...

