Linz (www.anleihencheck.de) - Zinsseitig dürfte die FOMC-Sitzung der US-Notenbank FED heute keine Überraschungen bereithalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von Interesse sei jedoch, ob der Ausblick der Notenbanker Spielraum für die eine oder andere Aussage zu geldpolitischen Straffungsmaßnahmen biete. Dies könnte den durch die jüngsten Unsicherheiten bereits stärker nachgefragten US-Dollar zu Gute kommen. Wie schon an den letzten Handelstagen dürften dem Euro auch heute die nötigen Impulse fehlen, die charttechnische Hürde bei EUR/USD 1,2190 zu überwinden. (27.01.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...