Augsburg (www.fondscheck.de) - Fast wäre im Trubel der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden der Start der neuen Berichtssaison untergegangen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im Kommentar zu FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N).Die Unternehmen hätten jedoch bereits begonnen, über ihr letztes Quartal 2020 zu berichten. Zumindest in den USA - Europa folge in Kürze. Für Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank stünden dabei die Zeichen für das letzte Berichtsquartal gar nicht schlecht. "Nach dem starken Einbruch in Q3 erwarten nahezu alle Marktbeobachter nun verbesserte Zahlen für das Q4." Die meisten Einschätzungen würden von -8 Prozent ausgehen - nach -14 Prozent in Q3. "Auf der Gewinnerseite stehen die Corona-Profiteure aus den Bereichen Gesundheit und Technologie. Ein Beispiel ist etwa Netflix, mit starken Zahlen, die die Erwartungen klar übertroffen haben. Die Sektoren Energie, Industrie und zyklische Konsumgüter wurden durch die Pandemie bereits sehr gestutzt und gehören eher zu den Verlierern", so Mertens. ...

