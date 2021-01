Bis vor wenigen Monaten hatten viele Kapitalmarktteilnehmer das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007; WKN: 731400) schon fast abgeschrieben. Nachdem sich bereits im vergangenen Spätsommer mehr und mehr abzeichnete, dass der traditionsreiche Druckmaschinenhersteller im laufenden Fiskaljahr 2020/2021 per (Ende März) einen kräftigen Umsatzeinbruch bei einem deutlichen Nettoverlust erzielen dürfte, sackte der Kurs im Oktober in der Spitze bis auf 0.47 Euro ab. Insgesamt waren viele Investoren für den Titel skeptisch gestimmt, da dem Unternehmen, das in der strukturell herausfordernden Druckmaschinenbranche tätig ist, eine nachvollziehbar Perspektive auf einen Turnaround fehlte.Allerdings ist es dem süddeutschen Unternehmen gelungen, sich im Bereich der Wallboxen, die beim Aufladen von Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, ein Standbein in einer zukunftsträchtigen Branche aufzubauen. Nachdem die Firma nun mitteilte, dass die Produktionskapazitäten aufgrund eines Nachfragebooms verdoppelt werden sollen und eine zweite Produktionslinie in Betrieb genommen wurde, gewinnen nun mehr und mehr Anleger Vertrauen, dass die Gesellschaft wirtschaftlich wieder eine zukunftsfähige Perspektive hat.

